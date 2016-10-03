Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Скорпион Сезоны Сезон 3 Серия 21

Скорпион 2014 - 2018 21 серия 3 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Скорпион»
Гражданская война
Сезон 3 / Серия 1 3 октября 2016
Еще одна Гражданская война
Сезон 3 / Серия 2 3 октября 2016
Тебя убъёт не падение
Сезон 3 / Серия 3 10 октября 2016
Пропал маленький мальчик
Сезон 3 / Серия 4 17 октября 2016
Бедственное положение в музее
Сезон 3 / Серия 5 24 октября 2016
Безумие летучих мышей
Сезон 3 / Серия 6 31 октября 2016
Нам нужно больше голосов
Сезон 3 / Серия 7 7 ноября 2016
Слай и родовой камень
Сезон 3 / Серия 8 14 ноября 2016
Материнское бремя
Сезон 3 / Серия 9 21 ноября 2016
Ну и яма!
Сезон 3 / Серия 10 12 декабря 2016
Разнести усадьбу
Сезон 3 / Серия 11 19 декабря 2016
Замороженный Кейб
Сезон 3 / Серия 12 2 января 2017
Поддельные деньги — реальные проблемы
Сезон 3 / Серия 13 16 января 2017
Яма правды
Сезон 3 / Серия 14 23 января 2017
Акулы и ботаники
Сезон 3 / Серия 15 6 февраля 2017
Держи себя в узде, приятель
Сезон 3 / Серия 16 13 февраля 2017
Грязные семена по дешевке
Сезон 3 / Серия 17 20 февраля 2017
Не лопай мой пузырь
Сезон 3 / Серия 18 27 февраля 2017
Обезьянка видит — обезьянка гадит
Сезон 3 / Серия 19 13 марта 2017
Прерывистый ветер
Сезон 3 / Серия 20 20 марта 2017
Кусок камня
Сезон 3 / Серия 21 10 апреля 2017
Раздор на Марсе
Сезон 3 / Серия 22 17 апреля 2017
Что-то зарытое, что-то взорванное
Сезон 3 / Серия 23 1 мая 2017
Марун 8
Сезон 3 / Серия 24 8 мая 2017
Робинзонада семейства Скорпион
Сезон 3 / Серия 25 15 мая 2017
О чем серия

В 3 сезоне 21 серии сериала «Скорпион» команда получает заказ от Хечнийской республики. В их компьютерном устройстве произошел сбой, вызванный вспышкой на Солнце. У членов команды «Скорпион» есть всего 24 часа, чтобы спасти капсулу с астероидом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше