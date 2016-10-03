В 3 сезоне 21 серии сериала «Скорпион» команда получает заказ от Хечнийской республики. В их компьютерном устройстве произошел сбой, вызванный вспышкой на Солнце. У членов команды «Скорпион» есть всего 24 часа, чтобы спасти капсулу с астероидом.
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