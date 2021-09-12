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Сцены из супружеской жизни 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сцены из супружеской жизни
Киноафиша Сериалы Сцены из супружеской жизни Сезоны Сезон 1

Scenes from a Marriage 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сцены из супружеской жизни»

В 1 сезоне сериала «Сцены из супружеской жизни» сюжет фокусируется на супружеской паре. Они успешны и богаты, однако в личных отношениях главных героев произошел серьезный разлад. Кажется, они больше не способны любить друг друга. По ходу развития событий становится понятно, что именно подтолкнуло пару к разводу: аборт, неверность, постоянная ложь и абьюз в браке. Впрочем, оказавшись на грани развода, главные герои неожиданно вновь начинают испытывать нежные чувства. По всей видимости, расставание помогло им простить ошибки, совершенные в прошлых отношениях.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сцены из супружеской жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Невинность и паника Innocence and Panic
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2021
Поли Poli
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2021
Долина слез The Vale of Tears
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2021
Неграмотные The Illiterates
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2021
In the Middle of the Night, in a Dark House, Somewhere in the World
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2021
График выхода всех сериалов
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