В 1 сезоне сериала «Сцены из супружеской жизни» сюжет фокусируется на супружеской паре. Они успешны и богаты, однако в личных отношениях главных героев произошел серьезный разлад. Кажется, они больше не способны любить друг друга. По ходу развития событий становится понятно, что именно подтолкнуло пару к разводу: аборт, неверность, постоянная ложь и абьюз в браке. Впрочем, оказавшись на грани развода, главные герои неожиданно вновь начинают испытывать нежные чувства. По всей видимости, расставание помогло им простить ошибки, совершенные в прошлых отношениях.