Сериал «Неверный» 2020 года рассказывает историю семьи, чья, казалось бы, полная счастья и идиллии жизнь рушится, после того как Ася узнает, что ее муж уже несколько лет состоит в отношениях с другой женщиной и собирается уйти из семьи. Киноафиша подготовила для вас список из 11 сериалов об изменах и трудностях семейных отношений, которые могут понравиться тем, кому по вкусу пришелся «Неверный».