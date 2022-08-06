Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сцены из супружеской жизни Новости

Новости о сериале «Сцены из супружеской жизни»

Новости о сериале «Сцены из супружеской жизни» Вся информация о сериале
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Сегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.
Написать
6 августа 2022 12:00
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу Внимание любителям чая и киноманам! Рассказываем, как дополнить удовольствие от просмотра сериалов вкусом чая эксклюзивного качества и выиграть 1 000 000 рублей.
Написать
18 апреля 2022 12:55
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный» Сериал «Неверный» 2020 года рассказывает историю семьи, чья, казалось бы, полная счастья и идиллии жизнь рушится, после того как Ася узнает, что ее муж уже несколько лет состоит в отношениях с другой женщиной и собирается уйти из семьи. Киноафиша подготовила для вас список из 11 сериалов об изменах и трудностях семейных отношений, которые могут понравиться тем, кому по вкусу пришелся «Неверный».
Написать
3 марта 2022 16:02
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов 10 января на телеканале ТНТ начнется показ терапевтически-комедийного сериала «Мне плевать, кто вы». Главную роль в нем исполнил Денис Власенко (Happy End), у которого Киноафиша решила выведать список любимых фильмов, сериалов и режиссеров по случаю премьеры.
Написать
27 декабря 2021 15:12
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года В топ-10 попали «Ванда/Вижн» и «Мейр из Исттауна».
Написать
13 декабря 2021 15:13
Тест: какой мини-сериал посмотреть на длинных выходных?
Тест: какой мини-сериал посмотреть на длинных выходных? С 30 октября по 7 ноября в связи с внезапным локдауном сходить в кинотеатр в большинстве регионов России не получится. Киноафиша не оставляет своих читателей в беде и предлагает пройти небольшой тест, который избавит вас от извечного вопроса: «Что посмотреть в эти выходные?»
Написать
29 октября 2021 16:47
Во время съемок «Сцен из супружеской жизни» Оскар Айзек пел Джессике Честейн, чтобы сгладить неловкость от сцен секса
Во время съемок «Сцен из супружеской жизни» Оскар Айзек пел Джессике Честейн, чтобы сгладить неловкость от сцен секса Видимо, в мини-сериале таких сцен будет немало.
Написать
14 сентября 2021 11:18
Когда реальность и брак несовместимы: обзор нового сериала «Сцены из супружеской жизни»
Когда реальность и брак несовместимы: обзор нового сериала «Сцены из супружеской жизни» Очередной сильный драматический проект от канала HBO, но теперь с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях.
Написать
8 сентября 2021 17:21
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше