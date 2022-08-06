5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношенийСегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»Сериал «Неверный» 2020 года рассказывает историю семьи, чья, казалось бы, полная счастья и идиллии жизнь рушится, после того как Ася узнает, что ее муж уже несколько лет состоит в отношениях с другой женщиной и собирается уйти из семьи. Киноафиша подготовила для вас список из 11 сериалов об изменах и трудностях семейных отношений, которые могут понравиться тем, кому по вкусу пришелся «Неверный».
Тест: какой мини-сериал посмотреть на длинных выходных?С 30 октября по 7 ноября в связи с внезапным локдауном сходить в кинотеатр в большинстве регионов России не получится. Киноафиша не оставляет своих читателей в беде и предлагает пройти небольшой тест, который избавит вас от извечного вопроса: «Что посмотреть в эти выходные?»