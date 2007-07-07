«Прощай, унылый учитель» — многосерийное аниме, повествующее о немолодом мужчине по имени Нодзому Итосики. Главный герой — большой пессимист, человек, жизнь которого, кажется, уже никогда не улучшится. Именно по этой причине Нодзому решается совершить самоубийство — ведь терять ему все равно больше нечего. К счастью, одно совершенно неожиданное событие заставляет главного героя поменять свое мнение и продолжить существовать на этом свете. Но, конечно, Нодзому не может не возвращаться к мыслям о смерти.