Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Прощай, унылый учитель
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Прощай, унылый учитель
Прощай, унылый учитель (2007 - 2007) Sayonara Zetsubou Sensei
Год выпуска 2007
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Kanagawa
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Прощай, унылый учитель» — многосерийное аниме, повествующее о немолодом мужчине по имени Нодзому Итосики. Главный герой — большой пессимист, человек, жизнь которого, кажется, уже никогда не улучшится. Именно по этой причине Нодзому решается совершить самоубийство — ведь терять ему все равно больше нечего. К счастью, одно совершенно неожиданное событие заставляет главного героя поменять свое мнение и продолжить существовать на этом свете. Но, конечно, Нодзому не может не возвращаться к мыслям о смерти.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юко Гото
Юко Гото
Akiko Yajima
Марина Иноуэ
Марина Иноуэ
Takahiro Mizushima
Ai Nonaka
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прощай, унылый учитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши