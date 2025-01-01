[Японская закрывающая песня]

Кафука Фура П.Н. Кафука Фура П.Н., Чири Кицу, Каэру Кимура, Нами Хито: [поют] Сегодня я снова услышу их восхитительное восклицание... / Пока ты со мной, я готов идти на край света / Я даже пройду через лес заблуждений / Вновь родившись, я обречён любить тебя снова / Ведь легенды — это суть романтики! / Обернись, чтобы найти красоту, не имеющую равных / Красивые умирают молодыми и становятся королевами ночи / Мерцающие тени делают женщин ещё красивее! / Подавай мне удавку осторожно / Глаза пробираются сквозь темноту к моей спине / Они получают слишком много любви, эти гордые грешники / Сегодня я снова услышу их восхитительное восклицание... / Под серпом луны!