Прощай, унылый учитель Цитаты

Цитаты из сериала Прощай, унылый учитель

[повторяемая реплика]
Ноцуму Итошики Я в безнадёге!... Я в отчаянии!
[Японская закрывающая песня]
Кафука Фура П.Н. Кафука Фура П.Н., Чири Кицу, Каэру Кимура, Нами Хито: [поют] Сегодня я снова услышу их восхитительное восклицание... / Пока ты со мной, я готов идти на край света / Я даже пройду через лес заблуждений / Вновь родившись, я обречён любить тебя снова / Ведь легенды — это суть романтики! / Обернись, чтобы найти красоту, не имеющую равных / Красивые умирают молодыми и становятся королевами ночи / Мерцающие тени делают женщин ещё красивее! / Подавай мне удавку осторожно / Глаза пробираются сквозь темноту к моей спине / Они получают слишком много любви, эти гордые грешники / Сегодня я снова услышу их восхитительное восклицание... / Под серпом луны!
[повторяющаяся фраза]
Nami Hito [когда её называют нормальной] Не говори нормальная!... Футсу тэ иу на!
[повторяемая реплика]
Kaere Kimura Утаэруё!... Я на тебя подам в суд!
