Во 2 сезоне 4 серии сериала «Самурай Джек» герой вновь встречает Шотландца и тот просит его о помощи в спасении жены. Ее похитил кельтский Мастер охоты и планирует съесть бедную женщину. Товарищам придется пробиваться через ловушки Замка Костей.
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