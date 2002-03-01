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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 2 Серия 6

Самурай Джек 2001 - 2017 6 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Самурай Джек»
Джек учится хорошо прыгать
Сезон 2 / Серия 1 1 марта 2002
Сказки Джека
Сезон 2 / Серия 2 8 марта 2002
Джек и купол рока
Сезон 2 / Серия 3 15 марта 2002
Джек и шотландец: Часть 2
Сезон 2 / Серия 4 22 марта 2002
Джек и роботы-истребители
Сезон 2 / Серия 5 29 марта 2002
Джек вспоминает прошлое
Сезон 2 / Серия 6 5 апреля 2002
Джек и монахи
Сезон 2 / Серия 7 12 апреля 2002
Джек и пукающий дракон
Сезон 2 / Серия 8 6 сентября 2002
Джек и охотники
Сезон 2 / Серия 9 13 сентября 2002
Джек против Демонго, собирателя сущностей
Сезон 2 / Серия 10 20 сентября 2002
Голый Джек
Сезон 2 / Серия 11 27 сентября 2002
Джек и спартанцы
Сезон 2 / Серия 12 4 октября 2002
Сандалии Джека
Сезон 2 / Серия 13 11 октября 2002
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Самурай Джек» во время странствий Джек натыкается на место, которое когда-то считал своим домом. Сейчас оно выглядит совершенно не так, как раньше. Герой начинает предаваться воспоминаниям, связанным с детством.

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