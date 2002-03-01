Во 2 сезоне 6 серии сериала «Самурай Джек» во время странствий Джек натыкается на место, которое когда-то считал своим домом. Сейчас оно выглядит совершенно не так, как раньше. Герой начинает предаваться воспоминаниям, связанным с детством.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail