В 3 сезоне сериала «Сама дура» продолжается история о двух сестрах – слепой шестнадцатилетней Маше и непоседе Крис. Маша, несмотря на свою незрячесть, живет полной жизнью и отлично знает, чего она стоит. Она занимается пением, принимает ухаживания от молодых ребят и познает мир. А еще вовсю пользуется тем, что родители готовы ради нее на все. В каждом новом эпизоде Маша и Крис сталкиваются с вызовами или пытаются всячески подставить друг друга. Причем их шалости иногда приводят к необратимым последствиям. Но девочкам всегда удается выбраться из трудных ситуаций при помощи смекалки и сестринской взаимовыручки.