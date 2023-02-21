Меню
Сама дура 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Сама дура
Сама дура 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Сама дура»

В 3 сезоне сериала «Сама дура» продолжается история о двух сестрах – слепой шестнадцатилетней Маше и непоседе Крис. Маша, несмотря на свою незрячесть, живет полной жизнью и отлично знает, чего она стоит. Она занимается пением, принимает ухаживания от молодых ребят и познает мир. А еще вовсю пользуется тем, что родители готовы ради нее на все. В каждом новом эпизоде Маша и Крис сталкиваются с вызовами или пытаются всячески подставить друг друга. Причем их шалости иногда приводят к необратимым последствиям. Но девочкам всегда удается выбраться из трудных ситуаций при помощи смекалки и сестринской взаимовыручки.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
21 февраля 2023
Серия 2
21 февраля 2023
Серия 3
23 февраля 2023
Серия 4
23 февраля 2023
Серия 5
28 февраля 2023
Серия 6
28 февраля 2023
Серия 7
2 марта 2023
Серия 8
2 марта 2023
