В 1 сезоне сериала «Сама дура» поднимается множество подростковых проблем, связанных с безответной любовью, первым сексуальным опытом, предательством друзей, столкновением с алкоголем и наркотическими веществами, поиском своего места в жизни и травлей со стороны сверстников. Не секрет, что тинейджеры бывают жестоки, в том числе по отношению друг к другу. Они часто ошибаются, конфликтуют со взрослыми, однако чувство солидарности нередко заставляет их объединяться в тяжелых ситуациях. Современные подростки нуждаются в том, чтобы родители и учителя говорили с ними на их языке. Сестры Мария и Кристина – не исключение...