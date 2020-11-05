Меню
Сама дура 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сама дура
Сама дура

Сама дура 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сама дура»

В 1 сезоне сериала «Сама дура» поднимается множество подростковых проблем, связанных с безответной любовью, первым сексуальным опытом, предательством друзей, столкновением с алкоголем и наркотическими веществами, поиском своего места в жизни и травлей со стороны сверстников. Не секрет, что тинейджеры бывают жестоки, в том числе по отношению друг к другу. Они часто ошибаются, конфликтуют со взрослыми, однако чувство солидарности нередко заставляет их объединяться в тяжелых ситуациях. Современные подростки нуждаются в том, чтобы родители и учителя говорили с ними на их языке. Сестры Мария и Кристина – не исключение...

Рейтинг сериала

0.0
0.0 1 голос
6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Сама дура»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 2020
