Сама дура 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Сама дура
Киноафиша Сериалы Сама дура Сезоны Сезон 2

Сама дура 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сама дура»

Во 2 сезоне сериала «Сама дура» у Кристины и Маши начинаются долгожданные летние каникулы. Сестры-подростки едут на дачу вместе со своими родителями. Старшая пытается найти свою любовь, но в упор не замечает Дениса, который давно за ней ухаживает. А младшая учится жить среди сверстников. Без зрения Маше непросто обзавестись друзьями, но она сохраняет позитивный настрой. Несмотря на то, что девушки постоянно ссорятся, они остаются самыми близкими людьми и поддерживают друг друга в любых ситуациях.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Сама дура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
14 октября 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 ноября 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
10 ноября 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
10 ноября 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
15 ноября 2021
График выхода всех сериалов
