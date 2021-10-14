Во 2 сезоне сериала «Сама дура» у Кристины и Маши начинаются долгожданные летние каникулы. Сестры-подростки едут на дачу вместе со своими родителями. Старшая пытается найти свою любовь, но в упор не замечает Дениса, который давно за ней ухаживает. А младшая учится жить среди сверстников. Без зрения Маше непросто обзавестись друзьями, но она сохраняет позитивный настрой. Несмотря на то, что девушки постоянно ссорятся, они остаются самыми близкими людьми и поддерживают друг друга в любых ситуациях.