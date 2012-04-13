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Постер к сериалу Аполлон: Дети на холме
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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Аполлон: Дети на холме
Аполлон: Дети на холме (2012 - 2012) Sakamichi no Apollon 12+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность 6 часов 0 минут
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О чем сериал

Это история о том, как новый ученик в школе справляется со своей чрезмерной застенчивостью благодаря музыкальному дарованию и любви к джазу. В центре событий оказывается неуверенный в себе и понурый пианист Каору. У него часто бывают панические атаки. Он переходит в другую школу, где знакомится с обаятельной Рико и драчуном Сэнтаро, который обожает музыку. Новые друзья решили создать собственный инструментальный ансамбль. А в качестве репетиционной базы выбрали подсобное помещение в магазине пластинок.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото Seiji Matsuoka
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото
Ayumu Murase
Aya Endo Yurika Fukahori
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя Sentarō Kawabuchi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Аполлон: Дети на холме - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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