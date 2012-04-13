Это история о том, как новый ученик в школе справляется со своей чрезмерной застенчивостью благодаря музыкальному дарованию и любви к джазу. В центре событий оказывается неуверенный в себе и понурый пианист Каору. У него часто бывают панические атаки. Он переходит в другую школу, где знакомится с обаятельной Рико и драчуном Сэнтаро, который обожает музыку. Новые друзья решили создать собственный инструментальный ансамбль. А в качестве репетиционной базы выбрали подсобное помещение в магазине пластинок.