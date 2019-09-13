В 3 сезоне 4 серии сериала «Комната 104» девочка-подросток спешно сбежала из родного дома, где ей было очень плохо. Она нашла убежище в знакомом зрителям номере. Там девочка встречает странную даму, которая дает ей хоть какую-то надежду на будущее.
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