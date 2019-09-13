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Киноафиша Сериалы Комната 104 Сезоны Сезон 3 Серия 4

Комната 104 2017 - 2020 4 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Комната 104»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 13 сентября 2019
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 20 сентября 2019
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 27 сентября 2019
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 4 октября 2019
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 11 октября 2019
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 18 октября 2019
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 25 октября 2019
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 1 ноября 2019
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 8 ноября 2019
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 15 ноября 2019
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 22 ноября 2019
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 29 ноября 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Комната 104» девочка-подросток спешно сбежала из родного дома, где ей было очень плохо. Она нашла убежище в знакомом зрителям номере. Там девочка встречает странную даму, которая дает ей хоть какую-то надежду на будущее.  

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