В 3 сезоне 4 серии сериала «Комната 104» девочка-подросток спешно сбежала из родного дома, где ей было очень плохо. Она нашла убежище в знакомом зрителям номере. Там девочка встречает странную даму, которая дает ей хоть какую-то надежду на будущее.