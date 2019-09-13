В 3 сезоне 2 серии сериала «Комната 104» в номере встречаются два человека. Один — уставший от всего смотритель экзотического животного. Второй персонаж — женщина, желающая приобрести гориллу. Теперь им предстоит договорится о сделке.
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