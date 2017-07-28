В 1 сезоне 4 серии сериала «Комната 104» очередной постоялец переживает явно не лучшие времена. От него намерена уйти супруга. В результате он пытается обратиться за советом к призраку своего друга студенческих лет.
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