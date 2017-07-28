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Киноафиша Сериалы Комната 104 Сезоны Сезон 1 Серия 3

Комната 104 2017 - 2020 3 серия 1 сезон

4.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Комната 104»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 июля 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 4 августа 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 11 августа 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 18 августа 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 25 августа 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 сентября 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 сентября 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 15 сентября 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 22 сентября 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 29 сентября 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 6 октября 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 13 октября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Комната 104» одна странная дама ищет новый духовный опыт. Поиски заводят ее далеко. К ней в номер заявляется некий культист, который обещает ей помочь выйти за грань обыденности и достичь трансцендентных пространств.

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