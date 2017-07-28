В 1 сезоне 3 серии сериала «Комната 104» одна странная дама ищет новый духовный опыт. Поиски заводят ее далеко. К ней в номер заявляется некий культист, который обещает ей помочь выйти за грань обыденности и достичь трансцендентных пространств.