Родком 2020 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родком
Киноафиша Сериалы Родком Сезоны Сезон 1

Родком 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Родком»

В 1 сезоне сериала «Родком» главный герой Шмелев разводится с когда-то любимой супругой после ее измены. Мужчина намерен оставить сына под своей единоличной опекой. Но как это сделать? Подсказал адвокат: Шмелеву необходимо стать лучшим отцом на свете. Герой забирает мальчика и переезжает в дом к своей маме, он также переводит ребенка в новую школу и просится в родительский комитет. По ходу сюжета становится понятно, что ребенок Шмелева попал в ту же школу, где когда-то учился он сам. И местные учителя вспоминают о герое не в лучшем ключе.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Родком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 декабря 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
14 декабря 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 декабря 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 декабря 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 декабря 2020
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 декабря 2020
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
21 декабря 2020
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
21 декабря 2020
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
24 декабря 2020
