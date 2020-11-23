В 1 сезоне сериала «Родком» главный герой Шмелев разводится с когда-то любимой супругой после ее измены. Мужчина намерен оставить сына под своей единоличной опекой. Но как это сделать? Подсказал адвокат: Шмелеву необходимо стать лучшим отцом на свете. Герой забирает мальчика и переезжает в дом к своей маме, он также переводит ребенка в новую школу и просится в родительский комитет. По ходу сюжета становится понятно, что ребенок Шмелева попал в ту же школу, где когда-то учился он сам. И местные учителя вспоминают о герое не в лучшем ключе.