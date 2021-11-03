«Родком»: Рецензия Киноафиши

Первый сезон «Родкома» вышел крепким и запомнился, главным образом, достоверными, легко узнаваемыми героями: простоватым прорабом Сергеем Шмелевым, которого неловко называть полным именем, педантичной Светой Сурковой, к которой, наоборот, хочется обращаться по имени и отчеству, а еще деятельной поварихой из школьной столовой и кладезем народной мудрости на все случаи жизни Лидой Бакунчик, молодой и неопытной мачехой избалованного мальчика Дашей, матерью-одиночкой Ирой, охотящейся на одиноких мужчин, и, наконец, суеверной Машей, воспитывающей дочку по натальным картам.

Всех их таких разных объединил родительский комитет и десятки общих чатов, посвященных таким жизненно важным вопросам, как сбор средств на новые шторы или подарок директору — впрочем, так или иначе речь почти всегда идет о сборе средств. Вполне отлаженную иерархию родкома, во главе которой стояла та самая вечно напряженная Суркова, наладившая систему подавления любого инакомыслия, как вы, должно быть, помните, нарушил тот самый Шмелев — ее бывший одноклассник, который вечно ей досаждал и без конца дразнил, но, как выяснится позже, из-за сильных чувств, раздиравших его когда-то несчастное подростковое сознание. Сергей, он же Серега, бежал с сыном Ваней в свою старую новую школу от неверной жены, чтобы восстановить с ним отношения и добиться опеки.

Родком

Собственно, его попыткам усидеть на нескольких стульях сразу — отцовском, родкомовском и том, с которого он управляет краном (формально это всё же кресло), — и был посвящен первый сезон, закончившийся как будто бы удачно для Шмелева. Ваня, пусть и не по решению суда, остался временно с ним, а Суркова, вернувшаяся к преподаванию, ушла-таки от своего вечно занятого переработками и изменами мужа.

И вот, когда жизнь, как казалось, только начала налаживаться, на горизонте появилась новая угроза, укрывшая героев от живительного солнечного тепла, — Анна Петровна! Еще более властная, педантичная и строгая, чем Суркова, когда-то бывшая учительница Шмелева, не питающая к нему теплых чувств (впрочем, как и ко всему живому), от одного взгляда которой плавится металл, а взрослые мужчины превращаются в подростков. И что не менее важно, она приходится маменькой самой Сурковой, и, чтобы разлучить ее со Шмелевым, она готова на всё — даже на то, чтобы вернуться в школу в качестве директора.

Родком

Другими потенциальными интригами нового сезона обещают стать бывшие Шмелева и Сурковой, притаившиеся на время, но обязанные по всем законам жанра вернуться и напакостить. А первые, уже показанные серии, как и прошлый сезон, говорят, что создатели «Родкома» — сценарист Дмитрий Белавин и режиссер Мария Кравченко — свято их чтут. Не пытаясь быть чем-то большим, чем обаятельная в своей простоте комедия, основанная на бытовых мотивах, «Родком» смотрится легко и не навязывается в лучшие для просмотра друзья, но с большой вероятностью может среди них оказаться.