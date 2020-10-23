В 4 сезоне 14 серии сериала «Родители» семейство Соколовых возвращается домой после каникул в деревне. Саша покупает большой пазл, чтобы провести дождливый выходной вместе с близкими, однако домочадцы никак не могут приступить к сборке.
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