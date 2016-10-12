В 5 сезоне 5 серии сериала «Улица потрошителя» Рид находится в заключении, Джексон и Сьюзен планируют освободить его. Брат убийцы пытается скрыть улики и нападает на полицейского. Чтобы справиться с противниками, приходится вызвать важного союзника.
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