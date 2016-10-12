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Киноафиша Сериалы Улица потрошителя Сезоны Сезон 5 Серия 2

Улица потрошителя 2012 - 2016 2 серия 5 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Улица потрошителя»
Закрытый гроб
Сезон 5 / Серия 1 12 октября 2016
Непрочная нить
Сезон 5 / Серия 2 12 октября 2016
Все те сверкающие клинки
Сезон 5 / Серия 3 12 октября 2016
Мертвецы, что видят сны
Сезон 5 / Серия 4 12 октября 2016
Последнее благое деяние
Сезон 5 / Серия 5 12 октября 2016
Отчеты о происшествиях
Сезон 5 / Серия 6 12 октября 2016
О чем cерия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Улица потрошителя» в театр, где прячутся герои, приходит полиция. Джексон вынужден направить пистолет на инспектора, когда он начинает угрожать Мими. Рид использует тело убитого докера, чтобы сделать из него приманку.

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