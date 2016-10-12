В 5 сезоне 2 серии сериала «Улица потрошителя» в театр, где прячутся герои, приходит полиция. Джексон вынужден направить пистолет на инспектора, когда он начинает угрожать Мими. Рид использует тело убитого докера, чтобы сделать из него приманку.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail