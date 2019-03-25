В 7 сезоне 6 серии сериала «Реальные пацаны» Валерия узнает, что ее муж тайно коммуницирует с тестем. Неужели они поссорятся? Антон решает уволить Шакала, в итоге за него приходит просить супруга. К Владиславу заявляет слишком религиозная невеста.
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