В 7 сезоне 6 серии сериала «Реальные пацаны» Валерия узнает, что ее муж тайно коммуницирует с тестем. Неужели они поссорятся? Антон решает уволить Шакала, в итоге за него приходит просить супруга. К Владиславу заявляет слишком религиозная невеста.