В 7 сезоне 15 серии сериала «Реальные пацаны» Нику удается восстановить отношения с супругой не без помощи умных спортсменок. Ознобихин переживает из-за близости начальницы с Ивановичем, а Вован готовится забрать Валентину из родильного дома.