В 7 сезоне 19 серии сериала «Реальные пацаны» семья отмечает день рождения маленького Миши. Каждый год этот день становится главным соревнованием для Обориных, которые стремятся переплюнуть друг друга, даря все более сумасшедшие и дорогие презенты.