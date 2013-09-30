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Киноафиша Сериалы Разведчицы Сезоны Сезон 1 Серия 5

Разведчицы 2013 5 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 2 октября 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 3 октября 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 3 октября 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 7 октября 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 7 октября 2013
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 8 октября 2013
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 8 октября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Разведчицы», преодолевая разногласия, Арина и Зоя должны отправиться на новое задание. Их задача — найти секретные документы с чертежами нового миномёта, а неожиданным компаньоном для них станет отец Вениамин.

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