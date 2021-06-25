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Многоликий Сатьяджит Рай 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Многоликий Сатьяджит Рай
Киноафиша Сериалы Многоликий Сатьяджит Рай Сезоны Сезон 1

Ray 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Многоликий Сатьяджит Рай»

В 1 сезоне сериала «Многоликий Сатьяджит Рай» каждая серия является отдельной, полностью законченной историей, основанной на одном из рассказов известного индийского автора Сатьяджита Рая. Все рассказы написаны в разных жанрах, среди которых сатирическая комедия и психологический триллер. В первой серии в центре событий находится успешный бизнесмен, известный своей идеальной памятью, которая никогда его не подводит. Однако он начинает сомневаться в своих способностях, когда встречает женщину из прошлого, которую совсем не помнит.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Многоликий Сатьяджит Рай График выхода всех сериалов
Сезон 1
Незабудки Forget Me Not
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2021
Самозванец Bahrupiya
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2021
Из-за чего весь сыр-бор? Hungama Hai Kyon Barpa
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2021
В центре внимания Spotlight
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2021
График выхода всех сериалов
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