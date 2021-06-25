В 1 сезоне сериала «Многоликий Сатьяджит Рай» каждая серия является отдельной, полностью законченной историей, основанной на одном из рассказов известного индийского автора Сатьяджита Рая. Все рассказы написаны в разных жанрах, среди которых сатирическая комедия и психологический триллер. В первой серии в центре событий находится успешный бизнесмен, известный своей идеальной памятью, которая никогда его не подводит. Однако он начинает сомневаться в своих способностях, когда встречает женщину из прошлого, которую совсем не помнит.