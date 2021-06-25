В 1 сезоне 1 серии сериала «Многоликий Сатьяджит Рай» главный герой — успешный бизнесмен — гордится своей карьерой и потрясающей памятью, ведь она никогда его не подводила. Все меняется, когда он встречает женщину, которую не может вспомнить.