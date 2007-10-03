Мертвые до востребования 2007 - 2009 9 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Мертвые до востребования»
Пирог-латук
Сезон 1 / Серия 13 октября 2007
Манекен
Сезон 1 / Серия 210 октября 2007
Веселье на похоронах
Сезон 1 / Серия 317 октября 2007
Голубь
Сезон 1 / Серия 424 октября 2007
Подпруга
Сезон 1 / Серия 531 октября 2007
Сучки
Сезон 1 / Серия 614 ноября 2007
Запах успеха
Сезон 1 / Серия 721 ноября 2007
Горькие сладости
Сезон 1 / Серия 828 ноября 2007
Трупулька
Сезон 1 / Серия 912 декабря 2007
О чем серия
В 1 сезоне 9 серии сериала «Мертвые до востребования» главный герой, пироженщик Нед, пытается помириться с Чак после своего неожиданного признания. В другом месте Эмерсон находит труп во льду. По всей видимости, этого человека кто-то убил. Но зачем?
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