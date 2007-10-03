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Киноафиша Сериалы Мертвые до востребования Сезоны Сезон 1 Серия 5

Мертвые до востребования 2007 - 2009 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мертвые до востребования»
Пирог-латук
Сезон 1 / Серия 1 3 октября 2007
Манекен
Сезон 1 / Серия 2 10 октября 2007
Веселье на похоронах
Сезон 1 / Серия 3 17 октября 2007
Голубь
Сезон 1 / Серия 4 24 октября 2007
Подпруга
Сезон 1 / Серия 5 31 октября 2007
Сучки
Сезон 1 / Серия 6 14 ноября 2007
Запах успеха
Сезон 1 / Серия 7 21 ноября 2007
Горькие сладости
Сезон 1 / Серия 8 28 ноября 2007
Трупулька
Сезон 1 / Серия 9 12 декабря 2007
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Мертвые до востребования», посвященной Хэллоуину, Эмерсон и Оливия охотятся за неким призраком, который много лет нападал на жокеев. Выясняется, что Олив раньше была участницей гонок в качестве бывшего жокея.

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