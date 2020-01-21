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Проект «Синяя книга» 2019 - 2020 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Проект «Синяя книга»»
Инцидент в Розуэлле, часть 1
Сезон 2 / Серия 1 21 января 2020
Инцидент в Розуэлле, часть 2
Сезон 2 / Серия 2 28 января 2020
Зона 51
Сезон 2 / Серия 3 4 февраля 2020
Хопкинсвилл
Сезон 2 / Серия 4 11 февраля 2020
Люди в черном
Сезон 2 / Серия 5 18 февраля 2020
Близкие контакты
Сезон 2 / Серия 6 25 февраля 2020
Проклятье Оборотня
Сезон 2 / Серия 7 3 марта 2020
Что скрывает ложь
Сезон 2 / Серия 8 10 марта 2020
Сломанная стрела
Сезон 2 / Серия 9 17 марта 2020
Операция "Грота-брас"
Сезон 2 / Серия 10 24 марта 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Проект «Синяя книга» доктора Хайнека похищают неизвестные люди в черном. Они предлагают профессору сотрудничать с ними. Оставшийся один Куинн, заручившись поддержкой ЦРУ, отправляется на выручку пропавшему напарнику.

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