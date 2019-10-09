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Постер к сериалу Проект «Синяя книга»
Киноафиша Сериалы Проект «Синяя книга» Сезоны
Проект «Синяя книга» (2019 - 2020), список сезонов Project Blue Book
Год выпуска 2019
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал History
Список сезонов сериала «Проект «Синяя книга»»
Проект «Синяя книга» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Проект «Синяя книга» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
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