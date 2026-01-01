Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню

Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались

После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям

Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+

Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно

Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили

«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)

«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки

«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории

Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит