Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Беглецы Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Беглецы» (2013)

Актеры сериала «Беглецы» Вся информация о сериале
Нестор Кантильяна Néstor Cantillana
Альфредо Кастро Alfredo Castro
Бенхамин Викунья Benjamín Vicuña
Луис Ньекко Luis Gnecco
Антония Сехерс
Антония Сехерс Antonia Zegers
Камила Иране Camila Hirane
Jorge Alís
Бланка Левин Blanca Lewin
Ампаро Ногера
Ампаро Ногера Amparo Noguera
Алин Купенхайм Aline Küppenheim
Диего Муноз Diego Muñoz
Кристиан Кампос Cristián Campos
Клаудия Ди Джироламо Claudia Di Girólamo
Роберто Фариас Roberto Farías
Мариана Лойола
Мариана Лойола Mariana Loyola
Тиаго Корреа Tiago Correa
Daniela Ramírez
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше