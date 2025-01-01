Меню
О персоне
Фильмография
Ампаро Ногера
Amparo Noguera
Ампаро Ногера
Amparo Noguera
Дата рождения
6 марта 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сантьяго, Чили
Популярные фильмы
7.2
Фантастическая женщина
(2017)
7.1
Массовый побег
(2020)
6.8
Тони Манеро
(2008)
Фильмография Ампаро Ногера
Малыш Бандито
драма, криминал, триллер
2024, Чили
42 дня во мраке
криминал, триллер, детектив
2022, Чили
6.3
Белая
Blanquita
драма
2022, Чили / Франция / Люксембург / Польша
7.1
Массовый побег
Pacto de Fuga
драма, триллер
2020, Чили
7.2
Фантастическая женщина
Una Mujer Fantástica
драма
2017, Чили / Германия / Испания / США
Беглецы
драма, боевик, криминал
2011, Чили
5.4
Собачья плоть
Carne de perro
драма
2011, Чили / Франция / Германия
6.8
Тони Манеро
Tony Manero
драма
2008, Чили / Бразилия
