Ампаро Ногера
Ампаро Ногера Amparo Noguera
Киноафиша Персоны Ампаро Ногера

Ампаро Ногера

Amparo Noguera

Дата рождения
6 марта 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сантьяго, Чили

Популярные фильмы

Фантастическая женщина 7.2
Фантастическая женщина (2017)
Массовый побег 7.1
Массовый побег (2020)
Тони Манеро 6.8
Тони Манеро (2008)

Фильмография Ампаро Ногера

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 5 Сериалы 3 Актриса 8
Малыш Бандито
Малыш Бандито
драма, криминал, триллер 2024, Чили
42 дня во мраке
42 дня во мраке
криминал, триллер, детектив 2022, Чили
Белая 6.3
Белая Blanquita
драма 2022, Чили / Франция / Люксембург / Польша
Массовый побег 7.1
Массовый побег Pacto de Fuga
драма, триллер 2020, Чили
Фантастическая женщина 7.2
Фантастическая женщина Una Mujer Fantástica
драма 2017, Чили / Германия / Испания / США
Беглецы
Беглецы
драма, боевик, криминал 2011, Чили
Собачья плоть 5.4
Собачья плоть Carne de perro
драма 2011, Чили / Франция / Германия
Тони Манеро 6.8
Тони Манеро Tony Manero
драма 2008, Чили / Бразилия
