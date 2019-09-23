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Киноафиша Сериалы Блудный сын Сезоны Сезон 1 Серия 15

Блудный сын 2019 15 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Блудный сын»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 14 октября 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 28 октября 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 2 декабря 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 20 января 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 27 января 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 3 февраля 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 10 февраля 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 17 февраля 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 16 марта 2020
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 23 марта 2020
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 30 марта 2020
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 20 апреля 2020
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 27 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 15 серии сериала «Блудный сын» сотрудники нью-йоркской полиции заняты расследованием нового убийства. На этот раз палач был излишне аккуратен: он самостоятельно забальзамировал тело. Мартин пытается разобраться в собственном прошлом.

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