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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Портал юрского периода» (2007)
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Актеры сериала «Портал юрского периода»
Вся информация о сериале
Люси Браун
Lucy Brown
Claudia Brown
Джульетт Обри
Juliet Aubrey
Helen Cutter
Mat Curtis
Эндрю Ли Поттс
Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Дуглас Хеншэлл
Douglas Henshall
Nick Cutter
Джейк Каррен
Jake Curran
Джеймс Мюррей
James Murray
Stephen Hart
Бен Миллер
Ben Miller
James Lester
Ханна Спирритт
Hannah Spearritt
Abby Maitland
Джеймс Брэдшоу
James Bradshaw
Джон Вос
John Voce
Эндрю Френч
Andrew French
Стефани Стрит
Stephanie Street
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