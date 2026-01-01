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Актёры 1 сезона сериала «Портал юрского периода» (2007)

Актеры сериала «Портал юрского периода» Вся информация о сериале
Люси Браун Lucy Brown
Claudia Brown
Джульетт Обри
Джульетт Обри Juliet Aubrey
Helen Cutter
Mat Curtis
Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл Douglas Henshall
Nick Cutter Джейк Каррен
Джейк Каррен Jake Curran
Джеймс Мюррей
Джеймс Мюррей James Murray
Stephen Hart Бен Миллер
Бен Миллер Ben Miller
James Lester
Ханна Спирритт Hannah Spearritt
Abby Maitland
Джеймс Брэдшоу James Bradshaw
Джон Вос
Джон Вос John Voce
Эндрю Френч Andrew French
Стефани Стрит Stephanie Street
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