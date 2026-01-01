Меню
Сезоны
Портал юрского периода, список сезонов
Primeval
12+
Год выпуска
2007
Страна
Великобритания/Франция/Германия/Ирландия
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
W
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список сезонов сериала «Портал юрского периода»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
10 февраля 2007 - 17 марта 2007
Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов
12 января 2008 - 23 февраля 2008
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
28 марта 2009 - 6 июня 2009
Сезон 4 / Season 4
7 эпизодов
1 января 2011 - 5 февраля 2011
Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов
24 мая 2011 - 28 июня 2011
