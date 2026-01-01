Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Портал юрского периода
Киноафиша Сериалы Портал юрского периода Сезоны

Портал юрского периода, список сезонов

Primeval 12+
Год выпуска 2007
Страна Великобритания/Франция/Германия/Ирландия
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал W

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список сезонов сериала «Портал юрского периода»

Портал юрского периода - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 10 февраля 2007 - 17 марта 2007
 
Портал юрского периода - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов 12 января 2008 - 23 февраля 2008
 
Портал юрского периода - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 28 марта 2009 - 6 июня 2009
 
Портал юрского периода - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
7 эпизодов 1 января 2011 - 5 февраля 2011
 
Портал юрского периода - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов 24 мая 2011 - 28 июня 2011
 
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше