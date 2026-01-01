Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Портал юрского периода: Новый мир, список сезонов
Primeval: New World
Год выпуска
2012
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CTV Sci-Fi Channel
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
20
голосов
6.5
IMDb
Список сезонов сериала «Портал юрского периода: Новый мир»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
29 октября 2012 - 19 февраля 2013
