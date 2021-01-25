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Киноафиша Сериалы Полет Сезоны Сезон 1 Серия 6

Полет 2021 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 января 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 января 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 февраля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 2 февраля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 3 февраля 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 февраля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Полет» Катя пытается наладить отношения со своими детьми после произошедшей авиакатастрофы. Однако она терпит один провал за другим. Коллеги замышляют какую-то странную аферу, в которую хотят втянуть и главную героиню...

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