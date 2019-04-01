В 1 сезоне 4 серии сериала «Подкидыш» новгородский бандит Родионов продолжает вести двойную игру. Прикрываясь удостоверением милиционера, он разрабатывает план ограбления складского помещения, где хранятся ценные улики.
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