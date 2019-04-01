В 1 сезоне 7 серии сериала «Подкидыш» в Ленинграде происходит очередное преступление. В дом председателя совета литераторов врываются грабители. Подозрения падают на писателя Северного, у которого нет алиби, но есть мотивы.
Related video
Фото новорожденной дочери Ковальчук и Чумакова вызвало споры в Сети: повод не самый приятный
Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ
Цветовой тест: сколько жизней вы прожили?
Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга
Почему на самом деле нельзя выбрасывать мусор по вечерам? Такого объяснения не ожидаете
Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра
Дочь Юрия Стоянова выросла настоящей красавицей: редкое фото
Не мать для дочери, а подружка: теща Федора Бондарчука вскружит голову любому
Ляп из «Кавказской пленницы» замечали только самые внимательные: внимание на одежду
Избавилась от филлеров: честный снимок Шарлотты вызвал переполох в Сети
Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото
Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail