В 1 сезоне 10 серии сериала «Подкидыш» отделение УГРО открывает новое дело об убийстве известного медиума. Но Антонову это абсолютно не интересно. Он пытается разработать план по устранению недоброжелателей, похитивших Анну.
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