В 1 сезоне 5 серии сериала «По праву любви» бывший руководитель Петра из криминального мира вышел на компанию, сотрудником которой был Николай. Босс желает сорвать тест нового препарата. Анна вынуждена преступить закон, чтобы спасти ситуацию.