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Киноафиша Сериалы По праву любви Сезоны Сезон 1 Серия 5

По праву любви 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 декабря 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 декабря 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 декабря 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 декабря 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 декабря 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 декабря 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 19 декабря 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «По праву любви» бывший руководитель Петра из криминального мира вышел на компанию, сотрудником которой был Николай. Босс желает сорвать тест нового препарата. Анна вынуждена преступить закон, чтобы спасти ситуацию. 

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