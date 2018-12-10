В 1 сезоне 4 серии сериала «По праву любви» семья Николая все никак не может вырваться с орбиты Петра-Дмитрия. В результате его семейная жизнь дает трещину. Анна вынуждена вновь встретиться со своим бывшим при не очень приятных обстоятельствах.