В 1 сезоне 4 серии сериала «По праву любви» семья Николая все никак не может вырваться с орбиты Петра-Дмитрия. В результате его семейная жизнь дает трещину. Анна вынуждена вновь встретиться со своим бывшим при не очень приятных обстоятельствах.
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