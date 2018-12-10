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Киноафиша Сериалы По праву любви Сезоны Сезон 1 Серия 3

По праву любви 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 декабря 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 декабря 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 декабря 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 декабря 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 декабря 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 декабря 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 19 декабря 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «По праву любви» после роковой встречи в жизни героев многое меняется. Петр с женой прибывают в Киев, где мужчина надеется вернуть память в полном объеме. Николай вынужден радикально реагировать на этого гостя из прошлого.

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