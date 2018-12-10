В 1 сезоне 3 серии сериала «По праву любви» после роковой встречи в жизни героев многое меняется. Петр с женой прибывают в Киев, где мужчина надеется вернуть память в полном объеме. Николай вынужден радикально реагировать на этого гостя из прошлого.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail