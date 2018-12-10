В 1 сезоне 3 серии сериала «По праву любви» после роковой встречи в жизни героев многое меняется. Петр с женой прибывают в Киев, где мужчина надеется вернуть память в полном объеме. Николай вынужден радикально реагировать на этого гостя из прошлого.