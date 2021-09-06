В 1 сезоне 4 серии сериала «Пикник» Олегу предлагают подать заявление о попытке изнасилования его дочери, но он отказывается, чтобы не травмировать Настю. Параллельно он пытается разобраться с кредитом, а Вера обращается к Алле за помощью.
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