В 1 сезоне 8 серии сериала «Пес» Максим и Пес пытаются разобраться в запутанном деле о гибели судьи. Труп мужчины находят на дороге. Все говорит о суициде, но герой понимает, что злоумышленники просто удачно скрыли следы своего преступления.
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