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Пес 2015 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Пес»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 1 сентября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 сентября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 сентября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 сентября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 сентября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 9 сентября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 10 сентября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 сентября 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 15 сентября 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 16 сентября 2015
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 17 сентября 2015
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 18 сентября 2015
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 22 сентября 2015
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 23 сентября 2015
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 24 сентября 2015
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 25 сентября 2015
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 29 сентября 2015
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 30 сентября 2015
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 1 октября 2015
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 2 октября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Пес»  Максим и Пес пытаются разобраться в запутанном деле о гибели судьи. Труп мужчины находят на дороге. Все говорит о суициде, но герой понимает, что злоумышленники просто удачно скрыли следы своего преступления.

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