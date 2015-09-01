В 1 сезоне 17 серии сериала «Пес» Максимов расследует новое запутанное дело: серийный маньяк нападает на известных девушек. На этот раз его целью стала молодая и перспективная модель по имени Анжелика. Вместе с Псом он хочет защитить девушку.
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