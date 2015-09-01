В 1 сезоне 15 серии сериала «Пес» полицейские расследуют смерть Адвоката — мужчина был убит неизвестными рядом со своим домом. Максиму также интересно это дело: ведь на лбу погибшего было оставлено странное зашифрованное послание.
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