Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пенниуорт» главный герой пытается помочь Люциусу выбраться из штаб-квартиры «Воронов». В это же время премьер-министр занят реализацией стратегического плана, у которого могут быть самые неприятные последствия...
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