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Город пингвинов 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Город пингвинов
Киноафиша Сериалы Город пингвинов Сезоны Сезон 1

Penguin Town 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Город пингвинов»

В 1 сезоне сериала «Город пингвинов» зрители знакомятся с представителями вымирающего вида пингвинов, которые волею судьбы оказываются на территории одного из самых красивых городов Южной Африки. Главные герои собираются в стаю в надежде продолжить свой род и найти себе идеальных партнеров. По ходу развития событий становится очевидным, что у каждого пингвина есть свой собственный характер и ожидания от второй половинки. Отдельного упоминания заслуживают отношения птиц с местными жителями, которые всегда рады пообщаться с пингвинами.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Город пингвинов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2021
График выхода всех сериалов
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