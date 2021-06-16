В 1 сезоне сериала «Город пингвинов» зрители знакомятся с представителями вымирающего вида пингвинов, которые волею судьбы оказываются на территории одного из самых красивых городов Южной Африки. Главные герои собираются в стаю в надежде продолжить свой род и найти себе идеальных партнеров. По ходу развития событий становится очевидным, что у каждого пингвина есть свой собственный характер и ожидания от второй половинки. Отдельного упоминания заслуживают отношения птиц с местными жителями, которые всегда рады пообщаться с пингвинами.