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Постер к сериалу Город пингвинов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Город пингвинов
Город пингвинов (2021 - 2021) Penguin Town 6+
Год выпуска 2021
Страна ЮАР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 44 минуты
О чем сериал

«Город пингвинов» — документальное шоу о животных, созданное стриминговым сервисом Netflix. Действие сериала происходит на территории небольшого южноафриканского города. Именно там оказываются представители вымирающих видов пингвинов. Морские птицы готовы буквально на все для того, чтобы спасти свой род от вероятной гибели. Пингвины активно заняты поиском идеальных партнеров — заботливых и неконфликтных, способных к совместному воспитанию птенцов и активной охоте на воде. Не чураются пингвины и общения с местными жителями, которые всегда готовы угостить их чем-нибудь вкусным.

Город пингвинов - трейлер
Город пингвинов
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Город пингвинов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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