«Город пингвинов» — документальное шоу о животных, созданное стриминговым сервисом Netflix. Действие сериала происходит на территории небольшого южноафриканского города. Именно там оказываются представители вымирающих видов пингвинов. Морские птицы готовы буквально на все для того, чтобы спасти свой род от вероятной гибели. Пингвины активно заняты поиском идеальных партнеров — заботливых и неконфликтных, способных к совместному воспитанию птенцов и активной охоте на воде. Не чураются пингвины и общения с местными жителями, которые всегда готовы угостить их чем-нибудь вкусным.